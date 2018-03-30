ترامب لبوتين: الولايات المتحدة ستفوز في سباق التسلح الجديد

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب: هنأت بوتين بفوزه وقد نلتقي قريبا

ونقلت قناة " إن بي سي " أقوال ترامب: "إن كنتم تريدون سباق التسلح، فيمكننا القيام بذلك، لكنني سأفوز".

وجرت المحادثة بين الرئيسين، يوم 20 آذار/مارس، عندما اتصل ترامب ليهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات. وأشار الرئيس الأمريكي، بعد المحادثة، إلى أن وضع سباق التسلح بدأ بالخروج عن نطاق السيطرة. وأعرب عن رغبته بمناقشة هذه المسألة مع بوتين خلال الاجتماع الذي سيعقد في القريب العاجل.

وكان الرئيس الروسي قد عرض خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، يوم 1 آذار/مارس، أحدث الأسلحة الروسية، التي لا تملك نظيرا في العالم.

وأكد بوتين أن روسيا لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، ولكنها صممت الأسلحة الجديدة "لضمان أمن البلاد".