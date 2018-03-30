وسائل إعلام: يوليا سكريبال تستعيد القدرة على الأكل والشرب

استعادت يوليا سكريبال القدرة على الأكل والشرب بعد حوالي الشهرين على محاولة تسميمها.

© AP Photo/ Yulia Skripal/Facebook حالة يوليا سكريبال الصحية تتحسن بشكل ملحوظ

وذكرت وسائل الإعلام أن ابنة العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال: "كما فهمنا فإن يوليا قد بدأت بالأكل والشرب في المستشفى".

ومازالت حالة والدها سيرغي سكريبال حرجة ولكنها مستقرة.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، وجد سكريبال وابنته يوليا مغمى عليهما في الشارع، إثر تسميمهما بمادة مجهولة وتم نقلهما إلى مستشفى في سولزبوري.