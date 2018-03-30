جندي أمريكي بين اثنين من قوات التحالف قتلا في سوريا

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن أحد الجنديين اللذين قتلا في انفجار عبوة ناسفة في سوريا أمس الخميس كان أمريكيا.

وصرح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان اليوم الجمعة أن جنديين من قواته قتلا، دون أن يكشف عن جنسيتهما.

وقال المسؤولان الأمريكيان، مشترطين عدم الكشف عن هويتهما ومستشهدين بمعلومات أولية، إن أحد الجنديين القتيلين أمريكي وإن الحادثة وقعت قرب مدينة منبج السورية.

وأحجم المسؤولان عن تحديد الدولة التي ينتمي إليها الجندي الآخر.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا، اليوم الجمعة: "تقود الولايات المتحدة منذ آب/ أغسطس عام 2014، تحالفا استعراضيا من خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن، مدعية أنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا، في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين".