الخارجية الإيرانية: ابن سلمان لا يعرف ماهي الحرب ولم يجالس الكبار ليفهم منهم

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الجمعة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "لا يعرف ما هي الحرب" و"لم يجلس مع الكبار ليتعلم منهم".

© AP Photo/ Etienne Oliveau محمد بن سلمان: سنحارب إيران في هذا الموعد

طهران — سبوتنيك . وقال قاسمي في بيان "هذا الذي جاء حديثا، مفاهيمه ما زالت خام ولا يعلم ما هي الحرب، وعلى ما يبدو أنه لم يجلس مع الكبار ليتعلم منهم".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية متسائلا

"كيف يمكن لهذا لشخص أن يحكم ويتحدث عن إرادة الشعوب وهو يجلب المذلة لسكان بلده ويقف في وجه تطلعاتهم".

وفي ختام بيانه قال قاسمي "على من يعرف اللغة الفارسية أن يترجم لابن سلمان هذا البيت بشكل جيد

(من يريد أن يدمر نفسه…فليصطدم مع النسر).