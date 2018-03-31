"يد ميتة" تثني الغرب عن توجيه الضربة النووية

ذكّر خبير دولي في نزع السلاح النووي سكان بريطانيا وغيرها من البلدان الغربية بوجود سلاح رهيب في حوزة روسيا.

وأشار الخبير بروس بلير إلى وجود ما يسميه خبراء الغرب بـ"اليد الميتة" في روسيا.

ولعل المقصود بما يسميه خبراء الغرب لسبب لا يدريه غيرهم بـ"اليد الميتة" هو نظام "بيريميتر" الذي تتلخص وظيفته في إعطاء رد لمَن يعتدي على روسيا.

ويشار إلى أن نظام "بيريميتر" يضمن توجيه الضربة القاضية للمعتدي حتى إذا تمكن من تدمير مراكز قيادة القوات الاستراتيجية الروسية، أي أن وجود "اليد الميتة" يردع من يفكر في مهاجمة روسيا عن تنفيذ خططه.

وقال الخبير في مقابلة صحفية إن وجود "اليد الميتة" يفرض على الغرب أن يتحسب كثيرا قبل الإقدام على توجيه الضربة النووية.

ووفق بروس بلير، وهو خبير دولي معروف في نزع السلاح النووي، فإن "اليد الميتة" يديرها 3 موظفين ويتمثل واجبهم الوحيد في التأكد من سلامة "اليد الميتة" والتحقق من قدرتها على تأدية وظيفتها.