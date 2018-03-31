بالصور والفيديو... مشاهير في جنازة العالم ستيفن هوكينغ

أقيمت، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، جنازة العالم البريطاني ستيفن هوكينغ، من كنيسة "القديسة العظمى ماري" في بريطانيا.

واقتصر حضور الجنازة على 250 فردا من عائلة هوكينغ وأصدقائه وزملائه، بالإضافة إلى مشاهير من هوليوود، أبرزهم الممثلان إيدي ريدماين وفيليسيتي جونز، بطلا فيلم "ذا ثيوري أوف إفريثينغ"، الذي طرح في عام 2014 ويتناول قصة حياة هوكينغ.

© REUTERS/ HENRY NICHOLLS الممثل البريطاني إيدي ريدماين في جنازة العالم البريطاني ستيفن هوكينغ في كامبريدج في بريطانيا السبت 31 مارس/آذار 2018

وجسد إيدي ريدماين في فيلم "ذا ثيوري أوف إفريثينغ" دور ستيفن هوكينغ، بينما لعبت فيليسيتي جونز دور زوجته.

وتقع كنسية "القديسة العظيمة ماري" على بعد خطوات من كلية "غنفيل وكيوس" بجامعة كامبريدج، حيث كان يعمل هوكينغ لأكثر من 52 عاما.

© REUTERS/ HENRY NICHOLLS الممثلة البريطانية فيليسيتي جونز في جنازة العالم البريطاني ستيفن هوكينغ في كامبريدج في بريطانيا السبت 31 مارس/آذار 2018

وكانت كنيسة "القديسة العظمى ماري" أعلنت عبر حسابها على "تويتر" أن المشيعون سيتمكنون من تقديم تعازيهم من خارج الكنيسة، في حين يمكن للجميع إرسال تعازيهم عبر الإنترنت من خلال موقع كلية "غنفيل وكيوس" بجامعة كامبريدج، حيث كان يعمل ستيفن هوكينغ.

وتوفي ستيفن هوكينغ صباح يوم 14 مارس/ آذار في منزله بمدينة كامبيردج.

وقال أبناؤه في بيان لهم، الأسبوع الماضي: "يُحزننا جدا أن والدنا المحبوب توفي اليوم. إنه كان عالما عظيما وشخصا نادرا (…) ستبقى أعماله وتراثه معنا لسنوات طويلة"

وأضافوا: "إن شجاعة ومثابرة ستيفن هوكينغ وقدراته وروح الدعابة النادرة ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم".