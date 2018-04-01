أنطونوف: لا أتذكر مثل هذا الانهيار في العلاقات الروسية الأمريكية

موسكو — سبوتنيك. وقال انطونوف في مقابلة مع برنامج "الخبر الرئيسي" على "القناة الخامسة" الروسية، "بصراحة، أنا لا أتذكر مثل هذه الهجمات على روسيا، ولا أستطيع أن أتذكر مثل هذا الانهيار بتاريخ العلاقات الروسية الأمريكية".
وردا على ذلك، استدعت الخارجية الروسية، في وقت سابق، السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، وتم إبلاغه بأنه بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، هناك 58 موظفا في السفارة الأمريكية في موسكو و2 من موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة في يكاترينبورغ"، هم أشخاصاً غير مرغوب بهم "لأنشطة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي" ويجب عليهم مغادرة البلاد قبل 5 نيسان/أبريل 2018".
وذلك، بالإضافة إلى إغلاق القنصلية العامة للولايات المتحدة في سان بطرسبورغ وإخلائه قبل 31 آذار/مارس 2018.
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