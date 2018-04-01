مقتل عشرة وإصابة اثنين في انهيار فندق وسط الهند

قتل عشرة أشخاص وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند في ساعة متأخرة من مساء السبت، وذلك حسبما قال مسؤول بالشرطة المحلية.

© AFP 2018/ Diptendu Dutta القبض على رجل في الهند جلد زوجته 100 جلدة

وقال راميش كيراد مساعد نائب مفتش الشرطة لـ"رويترز" بالتليفون إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.

وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يعرف سبب انهياره على الفور.

وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.

وانهيار المباني أمر متكرر في الهند حيث كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون من القوانين أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة.

وفي أغسطس /آب انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي في مومباي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.