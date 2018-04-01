القوات الأمريكية تجلب تعزيزات إلى منبج تحسبا لعملية تركية

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، إن قوات أمريكية بدأت باتخاذ تدابير لتعزيز تحصيناتها وقواتها العسكرية في مدينة منبج شمالي سوريا.

وذكرت "تي آر تي"، نقلا عن مصادر محلية، أن القوات الأمريكية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة منبج الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأضافت المصادر أن التعزيزات شملت إرسال نحو 300 عسكري إضافة إلى عدد كبير من العربات المدرعة والمعدات الثقيلة، إلى المنطقة الفاصلة بين مدينة منبج ومنطقة درع الفرات في ريف حلب الشمالي.

كما أوضحت أن "الولايات المتحدة استقدمت تعزيزاتها إلى المنطقة من قاعدتها العسكرية في بلدة صرين بريف حلب الشمالي".

ولفتت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تملك ثلاث نقاط مراقبة على الخط الفاصل بين منطقة درع الفرات والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) الإرهابي، في قرى توخار وحلونجي ودادات".

وتابعت "بدأت القوات الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بتسيير دوريات في المنطقة الفاصلة بين منطقة درع الفرات ومناطق سيطرة التنظيم الإرهابي على نهر الساجور، وعلى امتداد الحدود السورية التركية".