زلزال قوي يهز غربي إيران

هز زلزال قوي بلغت قوته 5.3 درجة بمقياس ريختر، غرب إيران، اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان.

© REUTERS/ Tyrone Siu زلزال قوي يضرب إندونيسيا

وأعلن المتحدث باسم خدمة الطوارئ الطبية في إيران، مجتبى خالدي، أن الزلزال أسفر عن إصابة 38 شخصا على الأقل، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن معظم المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج في إقليم كرمانشاه حيث وقع الزلزال، وكانت أغلب الإصابات طفيفة.

يذكر أن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب نفس المنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 8000.