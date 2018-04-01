نتنياهو يعتبر انتقادات أردوغان لإسرائيل بمثابة إحياء "كذبة أبريل"

© REUTERS/ Ronen Zvulun نتنياهو يرد على تصريحات أردوغان في القمة الإسلامية

القدس — سبوتنيك . وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد، إن "أكثر جيوش العالم أخلاقية لن يقبل دروسا في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات طويلة. يبدو أنهم هكذا يحيون في أنقرة كذبة أبريل".

وكان أردوغان هاجم إسرائيل، بقوة، واتهم جيشها بـ "شن هجوم غير إنساني" على الفلسطينيين بمنطقة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث لقي 16 فلسطينيا مصرعهم وأصيب 1416 برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي تصدى لمسيرة شارك فيها أكثر من 30 ألف فلسطيني، يوم الجمعة الماضي، إحياءً لذكرى يوم الأرض.

ويوم الأرض هو يوم يُحييه الفلسطينيون في الثلاثين من آذار/مارس من كل عام، وتَعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.