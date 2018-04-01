بالصور... ملكة بريطانيا تحضر قداس عيد القيامة في قلعة وندسور

حضرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قداس عيد القيامة، اليوم الأحد 1 نيسان/ أبريل، مع عدد من أفراد العائلة المالكة، في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور، والتي ستقام بها مراسم زواج حفيدها الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل في شهر مايو/ أيار المقبل.





ورافق الملكة حفيدها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ، اللذان سيرزقان بمولودهما الثالث الشهر الجاري، إضافة إلى أفراد آخرين من العائلة المالكة.





وغاب عن القداس الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، كما غاب زوج الملكة الأمير فيليب (96 عاما).

Queen Elizabeth was joined by other royals on Sunday for Easter service at St George's Chapel, where #PrinceHarry and #MeghanMarkle will marry next month pic.twitter.com/Za4TrMjIs7 — CGTN (@CGTNOfficial) April 1, 2018

​وكان مصدر ملكي، قال إن فيليب تغيب عن قداس موندي الملكي، يوم الخميس في كاتدرائية ليستر بوسط إنجلترا، جراء معاناته من آلام في الفخذ.





وتم تقديم باقة من الزهور للملكة، التي ستحتفل بعيد ميلادها الثاني والتسعين في 21 أبريل الجاري، أثناء مغادرتها القداس اليوم، في مقرها بالبلدة الواقعة إلى الغرب من لندن.





وقال قصر كنسينجتون في وقت سابق اليوم، إن هاري وماركل اختارا منسقة للزهور معروفة لدى مشاهير صناعة الأزياء، من أجل ترتيب زخارف الورود لزفافهما.