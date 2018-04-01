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18:45 01 أبريل/ نيسان 2018
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    الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا أثناء حضورها قداس عيد القيامة في قلعة وندسور، الأحد الأول من نيسان/أبريل 2018

    بالصور... ملكة بريطانيا تحضر قداس عيد القيامة في قلعة وندسور

    © REUTERS/ SIMON DAWSON
    العالم
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    حضرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قداس عيد القيامة، اليوم الأحد 1 نيسان/ أبريل، مع عدد من أفراد العائلة المالكة، في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور، والتي ستقام بها مراسم زواج حفيدها الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل في شهر مايو/ أيار المقبل.

     

    نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل
    © AP Photo/ Ian Vogler
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    وكانت الملكة إليزابيث ترتدي قبعة الأرجواني اللون، ومعطفا ورديا، وكان في استقبالها ديفيد كونر، كبير كهنة قلعة وندسور، الذي سيقيم مراسم زواج هاري وماركل في 19 مايو.

    ورافق الملكة حفيدها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، اللذان سيرزقان بمولودهما الثالث الشهر الجاري، إضافة إلى أفراد آخرين من العائلة المالكة.

    وغاب عن القداس الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، كما غاب زوج الملكة الأمير فيليب (96 عاما).

     

    ​وكان مصدر ملكي، قال إن فيليب تغيب عن قداس موندي الملكي، يوم الخميس في كاتدرائية ليستر بوسط إنجلترا، جراء معاناته من آلام في الفخذ.


    وتم تقديم باقة من الزهور للملكة، التي ستحتفل بعيد ميلادها الثاني والتسعين في 21 أبريل الجاري، أثناء مغادرتها القداس اليوم، في مقرها بالبلدة الواقعة إلى الغرب من لندن.

    وقال قصر كنسينجتون في وقت سابق اليوم، إن هاري وماركل اختارا منسقة للزهور معروفة لدى مشاهير صناعة الأزياء، من أجل ترتيب زخارف الورود لزفافهما.    

     

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    الكلمات الدلالية:
    قلعة وندسور, أخبار الزفاف الملكي, ميغان ماركل, كيت ميدلتون, الملكة إليزابيث, المملكة المتحدة, بريطانيا
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