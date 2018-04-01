عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: ترامب على وشك أن يتخذ أسوأ قراراته

حذر سناتور أمريكي من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، من سحب القوات الأمريكية من سوريا قائلا إن ذلك سيؤدي إلى إحياء تنظيم "داعش" وزيادة النفوذ الإيراني على الحكومة السورية في دمشق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال السناتور لينزي جراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لقناة فوكس نيوز "سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس".

وأضاف "لقد أوصلنا تنظيم داعش إلى حافة الهزيمة. وإذا كنتم تريدون إبعاده عن الحافة فاسحبوا الجنود الأمريكيين".

ومع فقدان التنظيم كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا تقريبا قال ترامب لمستشاريه إنه يريد خروج القوات الأمريكية سريعا.

ويبدو أن هذا الوضع يجعل الرئيس على خلاف مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين يرون أن الحرب على "داعش" أبعد ما تكون عن الاكتمال.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض في أوائل الأسبوع لبحث الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا.

وقال مسؤول رفيع بالإدارة لرويترز إن مستشاري ترامب يعتقدون أن الجيش الأمريكي يحتاج للبقاء في سوريا بأعداد صغيرة عامين آخرين على الأقل، موضحا أن ترامب غير راض عن هذه النصيحة لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيأمر فعلا بسحب القوات.

ويوجد حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا.

وكرر جراهام في المقابلة التلفزيونية صدى مخاوف مستشاري البيت الأبيض من انسحاب سريع.

وقال: "هذه كارثة قيد الإعداد".

وأضاف "مازال هناك أكثر من 3000 مقاتل من تنظيم داعش يجوبون سوريا، وإذا سحبنا قواتنا في أي وقت قريب فسيعود التنظيم وستخرج الحرب بين تركيا والأكراد عن السيطرة وستمنح دمشق للإيرانيين دون وجود أمريكي".