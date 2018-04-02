كيف علق نائب من "حزب الله" على كلام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله"، نوار الساحلي، لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على كلام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي:"نحن لا نعلق على الكلام الإسرائيلي ولكن باختصار شديد، المقاومة دائما جاهزة لرد أي حماقة"، مشيرًا إلى أن "حزب الله" تطور عديدا وعتادا.

سبوتنيك. وقال أيزنكوت، في حديث نقله موقع "المصدر" الإسرائيلي: "الفرص قائمة هذا العام لاندلاع حرب أكبر مما شهدته السنوات الثلاث السابقة من ولايتي، ومن المحتمل أنني سأقود الجيش في حرب ستندلع خلال سنتي الأخيرة في الخدمة، وأن الخطر العسكري الأكبر على إسرائيل يكمن في الجبهة الشمالية للدولة العبرية، المتمثل بإيران وسوريا ولبنان".

وخلال حديث نقله موقع "Al-masdar" الإسرائيلي، سابقا، ونقلته وكالة "معا" الفلسطينية، توقع أيزنكوت، اندلاع حرب كبيرة مع حزب الله اللبناني في 2018، وقال: "الفرص قائمة هذا العام لاندلاع حرب أكبر مما شهدته السنوات الثلاث السابقة من ولايتي، ومن المحتمل أنني سأقود الجيش في حرب ستندلع خلال سنتي الأخيرة في الخدمة".

وأضاف: "الخطر العسكري الأكبر على إسرائيل يكمن في الجبهة الشمالية للدولة العبرية، المتمثل في إيران وسوريا ولبنان"، مشيراً إلى أن عمليات بلاده العسكرية في سوريا لا تزال مستمرة "ولن تتوقف".