ماذا قال رئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن سد النهضة عقب آداء اليمين

ووصف آبي أحمد، سد النهضة بأنه "المشروع الذي وحد الشعب الإثيوبي"، مطالبا الشعب بأن يستفيد من الروح الجماعية التي شكلها هذا المشروع، حتى تتحقق الوحدة والسلام بين مكونات الشعب لبناء دولة تستوعب التنوع السكاني الموجود فيها.
وسلط رئيس الوزراء الجديد الضوء على أهمية مشروع سد النهضة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلاده، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القرن الأفريقي الذي أوضح أنه أصبح منطقة ساخنة، على حد وصفه.
وتم انتخاب آبي أحمد رئيسا للحكومة من قبل مجلس الائتلاف الحاكم، الثلاثاء الماضي، وهو سياسي مسلم من قومية "الأورومو" ويترأس "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، منذ فبراير / شباط الماضي.
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