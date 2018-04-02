ماذا قال رئيس وزراء إثيوبيا الجديد عن سد النهضة عقب آداء اليمين

اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد على، أن مشروع سد النهضة، ساهم في خلق حالة من الإجماع بين صفوف الشعب الإثيوبي، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

© REUTERS/ Tiksa Negeri إثيوبيا تتهم دولا بالتخطيط لاستهداف سد النهضة والسودان يعلق

جاء ذلك خلال كلمته أمام البرلمان الإثيوبي، اليوم الاثنين 2 أبريل / نيسان، عقب آدائه اليمين الدستورية، استعداد لتسلم مهام منصبه خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلي ماريام ديسالين، بحسب " الأناضول ".

ووصف آبي أحمد، سد النهضة بأنه "المشروع الذي وحد الشعب الإثيوبي"، مطالبا الشعب بأن يستفيد من الروح الجماعية التي شكلها هذا المشروع، حتى تتحقق الوحدة والسلام بين مكونات الشعب لبناء دولة تستوعب التنوع السكاني الموجود فيها.

وسلط رئيس الوزراء الجديد الضوء على أهمية مشروع سد النهضة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلاده، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القرن الأفريقي الذي أوضح أنه أصبح منطقة ساخنة، على حد وصفه.

وتم انتخاب آبي أحمد رئيسا للحكومة من قبل مجلس الائتلاف الحاكم، الثلاثاء الماضي، وهو سياسي مسلم من قومية "الأورومو" ويترأس "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، منذ فبراير / شباط الماضي.



