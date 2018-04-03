زلزال بقوة 5.9 درجات يهز السلفادور ولا خوف من تسونامي

وقالت سلطات الحماية المدنية في البلاد إنها تراقب الوضع، مضيفة أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة مما رفع من قوته الأصلية 5.7 درجة.
وقالت رينا سانتوس 50 عاما التي تعيش في مدينة سانتا تكلا بوسط البلاد إنها شعرتن بالزلزال عندما كانت في طريق عودتها للمنزل.
وقالت "كنت خائفا جدا لأن الاهتزاز كان قويا جدا."
يشار إلى أن السلفادور أحيت منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي ذكرى زلزال راح ضحيته 1500 شخص.
Mw=5.9, EL SALVADOR (Depth: 51 km), 2018/04/02 23:23:18 UTC — Full details here: https://t.co/LqvMdD2D8N pic.twitter.com/8qaZu9Xb8P— Earthquakes (@geoscope_ipgp) April 3, 2018
5.9 earthquake off the coast of El Salvador minutes ago— Sailor Space Junk🇸🇻 💙🎶💅🏼 #protectTPS (@TwitNumeroUno) April 2, 2018
(shake maps indicate light to moderate shaking in areas near the coast, which could obviously be worse, but I'm always concerned about mud slides) pic.twitter.com/IGg1CtJR6j
M5.8 #earthquake (#sismo) strikes 93 km SE of San Salvador (El Salvador) 8 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/zJ2Cr1eYWE— EMSC (@LastQuake) April 2, 2018
وحينها شارك أكثر من مليون وثمانمائة ألف شخص في محاكاة لعمليات إخلاء مباني وذلك بمناسبة ذكرى الزلزال الذي ضرب السلفادور بقوة 5.7 على مقياس ريختر عام 1986، وراح ضحيته 1500 وأصيب فيه 10000 شخص.
وشارك في العمل رجال شرطة وطلاب مدارس علاوة على موظفي المستشفيات وهيئات الإغاثة.
ومن باب المصادفة الغريبة يأتي زلزال السلفادور اليوم بنفس شدة درجات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل حوالي 32 عاما.
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