زلزال بقوة 5.9 درجات يهز السلفادور ولا خوف من تسونامي

قالت السلطات المحلية في السلفادور إن زلزالا هز المباني في السلفادور مساء الاثنين. ونقلت وكالة رويترز عن سلطات الحماية المدنية في السلفادور الذي يقع في أمريكا الوسطى قولها إنها تراقب الوضع.

© REUTERS/ JOSE CABEZAS السلفادور تحيي ذكرى زلزال راح ضحيته 1500 شخص (صور)

وقالت السلطات إن الزلزال الذي هز مباني في السلفادور وقع في الخارج ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقالت سلطات الحماية المدنية في البلاد إنها تراقب الوضع، مضيفة أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة مما رفع من قوته الأصلية 5.7 درجة.

وقالت رينا سانتوس 50 عاما التي تعيش في مدينة سانتا تكلا بوسط البلاد إنها شعرتن بالزلزال عندما كانت في طريق عودتها للمنزل.

وقالت "كنت خائفا جدا لأن الاهتزاز كان قويا جدا."

يشار إلى أن السلفادور أحيت منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي ذكرى زلزال راح ضحيته 1500 شخص.

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5.9 earthquake off the coast of El Salvador minutes ago



(shake maps indicate light to moderate shaking in areas near the coast, which could obviously be worse, but I'm always concerned about mud slides) pic.twitter.com/IGg1CtJR6j — Sailor Space Junk🇸🇻 💙🎶💅🏼 #protectTPS (@TwitNumeroUno) April 2, 2018

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M5.8 #earthquake (#sismo) strikes 93 km SE of San Salvador (El Salvador) 8 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/zJ2Cr1eYWE — EMSC (@LastQuake) April 2, 2018

​وحينها شارك أكثر من مليون وثمانمائة ألف شخص في محاكاة لعمليات إخلاء مباني وذلك بمناسبة ذكرى الزلزال الذي ضرب السلفادور بقوة 5.7 على مقياس ريختر عام 1986، وراح ضحيته 1500 وأصيب فيه 10000 شخص.

وشارك في العمل رجال شرطة وطلاب مدارس علاوة على موظفي المستشفيات وهيئات الإغاثة.

ومن باب المصادفة الغريبة يأتي زلزال السلفادور اليوم بنفس شدة درجات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل حوالي 32 عاما.