الخارجية الروسية: الغرب يتخطى الخط الأحمر في إنشاءاته العسكرية عند الحدود الروسية

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، تصريحات حلف الناتو حول استعداده للحوار مع روسيا تزامنا مع طرد دبلوماسييها، بـ "المسرح العبثي".

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية: لا أحد يعتزم وقف التعاون مع أوروبا في مكافحة الإرهاب

موسكو- سبوتنيك . أشار غروشكو في إطار منتدى "فالداي" الدولي للحوار إلى أن تصرفات الحلف وطرد الدبلوماسيين الروس، "يتعارض بالفعل مع تلك التصريحات" الصادرة عن الأمين العام للحلف وغيره من ممثلي الحلف، حول اهتمام المنظمة بالحوار السياسي مع روسيا، وتجنب الحوادث العسكرية الخطرة والدعوة لعقد مجلس "روسيا-الناتو"

ووصف غروشكو هذه التصرفات بالـ"مسرح العبثي".

وأكد السياسي الروسي أن "الغرب يتخطى الخط الأحمر في إنشاءاته العسكرية عند الحدود الروسية".

وقال غروشكو: "عندما لا يكون لدينا جدول أعمال مشترك، يجب أن نقول للأسف اليوم إننا لا نملك أجندة استراتيجية عالمية، ولا يمكن للدبلوماسية أن تلعب الدور المطلوب الذي عليها أن تلعبه".

ويذكر أن مجموعة من الدول الأوروبية بما في ذلك، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، قررت طرد دبلوماسيين روس، يزيد إجمالي عددهم عن 100 شخص، بسبب ما يطلق عليه اسم "قضية سكريبال".

ومن جانبها وجهت الخارجية الروسية تحذيرا لهذه الدول مؤكدة، أن هذه الخطوة غير الودية لن تبقى دون رد.

كما أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية وقامت بإتباع نهج على إحلال الواردات، وأعلن أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وفي 12 آذار / مارس الفائت، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي سريان الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا دراء "الأعمال التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها" لمدة ستة أشهر أخرى ، حتى 15 أيلول/سبتمبر 2018.