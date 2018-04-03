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23:03 03 أبريل/ نيسان 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يقول إنه قد يجري "حوارا رائعا" مع روسيا

    © AP Photo/ Evan Vucci
    العالم
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    صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يجري "حوارا رائعا" مع روسيا.

    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
    © Sputnik. ketlin okc
    ترامب يقول إنه يريد إعادة القوات الأمريكية من سوريا واتخاذ القرار قريبا
    واشنطن — سبوتنيك. قال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "أعتقد أننا سنكون قادرين على إجراء حوار رائع، وآمل في ذلك"، مضيفا "لا أحد كان حادا في التعامل مع روسيا مثلما فعلت، أعتقد أنه بإمكاني إقامة علاقة رائعة مع الرئيس الروسي، وإذا حدث سيكون ذلك شيئا رائعا، لكن أيضا هناك احتمالية أن لا يحدث ذلك".

     وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هنأ، في وقت سابق، خلال مكالمة هاتفية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لخفض التوترات حول شبه الجزيرة الكورية. كما ناقش بوتين وترامب، تطوير المزيد من الاتصالات الثنائية، وتم إيلاء اهتمام خاص لمسألة عقد اجتماع قمة محتمل.

    هذا وازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.

    وصرح مسؤول رفيع المستوى بالبيت الأبيض، الخميس الماضي، أن طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، لن يؤثر على إمكانية عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين.

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    الكلمات الدلالية:
    ترامب والحوار مع روسيا, العلاقات الروسية الأمريكية, الحكومة الأمريكية, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة
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