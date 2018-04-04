مقتل المرأة المشتبه بها في إطلاق النار بمكتب يوتيوب في كاليفورنيا

أعلنت قناة "إم أس إن بي سي" الأمريكية، مقتل المرأة المشتبه بها في إطلاق النار بمكتب يوتيوب في ولاية كاليفورنيا.

واشنطن — سبوتنيك. وذكرت قناة "آي بي سي" التلفزيونية، تم نقل 5 أشخاص إلى مستشفى ستانفورد.

كما استقبل المستشفى العام في سان فرانسيسكو، عددا غير معروف من ضحايا واقعة إطلاق نار في مقر شركة " يوتيوب "، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز نقلا عن ممثل المستشفى.

وأفادت الشرطة، بأن 4 أشخاص وقعوا ضحايا لإطلاق النار في مقر يوتيوب، بالإضافة إلى شخص واحد يفترض أنه انتحر.

وكان موظفو" يوتيوب" أبلغوا عبر الشبكات الاجتماعية، الثلاثاء 3 نيسان/أبريل الجاري، عن إطلاق نار في مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا.

ولاحقا، أكدت الشرطة في سان برونو في كاليفورنيا، التحقيق في إطلاق النار في مقر شركة "يوتيوب" وحذرت المواطنين من التواجد في مكان الحادث.