روحاني: "داعش" وجماعات إرهابية أخرى تخدم مصالح قوى بينها أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن التنظيمات الإرهابية تخدم مصالح قوى بعينها بينها أمريكا، ودعا كافة الدول إلى احترام استقلال سوريا حليفة إيران العربية الرئيسية.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي بأنقرة، أن "بعض البلدان وبينها أمريكا تساند جماعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية في سوريا التي تخدم مصالح هذه الدول… إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية… الحفاظ على استقلال سوريا أولوية بالنسبة لطهران"، بحسب "رويترز".

وتابع "ماذا تفعل الحكومة الأمريكية على بعد آلاف الكيلومترات عن أرضها في سوريا؟ ومن دعا الجنود الأمريكيين للتواجد في سوريا؟ إن تواجد وتدخل أمريكا غير الشرعي في سوريا من أجل زيادة التوتر وفي المحصلة تقسيم سوريا، إن الشعب السوري الذي خرج مرفوع الرأس من الحرب على الإرهاب لن يسمح بأي شكل من الأشكال أن تحاول القوى الخارجية تقسيم بلاده وسيواجه هذا الأمر بحزم".