أردوغان: مستعدون للعمل مع روسيا وإيران من أجل استقرار تل رفعت

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملياته في سوريا ستستمر حتى ضمان أمن المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، بما فيها منبج شمالي سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردغان في مؤتمر مشترك مع نظيريه الروسي والإيراني " لن نتوقف حتى ضمان أمن المناطق التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب بما فيها منبج".

وأضاف أردوغان "مستعدون للعمل مع روسيا وإيران من أجل تحويل تل رفعت لمكان قابل للعيش".

وواصل الرئيس التركي "لن نسمح بأن يٌخيم الظلام والسوداوية على مستقبل سوريا والمنطقة نتيجة تسلط عدد من التنظيمات الإرهابية".

وكان البيان المشترك للقمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية قد أكد دعم الدول الثلاث لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وقال البيان إن قادة الدول الثلاث يعتزمون الاستمرار في محاربة الإرهاب ويؤكدون أهمية فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة.

وذكر البيان الختامي للقمة أن الرؤساء الثلاثة قالوا، اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، إنه يجب تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين إلى بلادهم، وأنه يجب التعاون لإحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وأضاف البيان أن روسيا، وإيران، وتركيا واثقة من عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، وأن الحل ممكن فقط من خلال عملية سياسية.