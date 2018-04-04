البيت الأبيض: المهام العسكرية ضد "داعش" في سوريا تقترب سريعا من نهايتها

أعلن البيت الأبيض أن المهمة العسكرية الأمريكية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في سوريا تقترب من نهايتها بشكل سريع.

© Sputnik. ketlin okc ترامب يقول إنه يريد إعادة القوات الأمريكية من سوريا واتخاذ القرار قريبا

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء "المهمة العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا تقتريب من نهايتها سريعا"، موضحا "تنظيم داعش دمر بشكل شبه كامل تقريبا".

وأضاف البيان "الولايات المتحدة وشركاؤها سيبقون ملتزمين بالقضاء على الوجود الصغير لداعش في سوريا، في المناطق التي لم يقض عليه فيها"، متابعا "سنواصل التشاور مع الحلفاء والأصدقاء حول الخطط المستقبلية".

ولفت البيان: "نتوقع من الدول الإقليمية، والبعيدة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة أن تعمل من أجل إحلال السلام، وضمان عدم عودة تنظيم داعش مجددا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه اتخاذ قرار قريبا بشأن إعادة القوات الأمريكية وإخراجها من سوريا، مشيرا أنه سوف يستشير حلفاءه قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء "حتى الآن نشعر بالقلق تجاه سوريا، وكانت مهمتنا الأساسية هي إخراج تنظيم داعش، واقتربنا من إتمامها"، مضيفا "سوف نتخذ قرارا سريعا بالتعاون مع الآخرين في المنطقة حول ما يجب فعله، والمملكة العربية السعودية مهتمة للغاية بقرارنا".

وتابع ترامب "أريد أن أعيد القوات إلى الوطن لبدء إعادة بناء الولايات المتحدة".