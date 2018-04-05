الاتحاد الأوروبي لا يعتزم تغيير الاتفاق النووي مع طهران

وأكد المصدر الدبلوماسي: "نحن لا نناقش اتفاقيات إضافية، بل مسألة ما يدخل في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقية لتسوية الخلاف حول برنامجها النووي في تموز/يوليو 2015، حيث اعتبر البيت الأبيض الاتفاق "تاريخيا".
وكان ترامب قد هاجم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر، الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وعبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في الانسحاب من الاتفاق.
وتؤكد إيران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، وهو ما تكذبه الولايات المتحدة وإسرائيل.
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