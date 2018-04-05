تصريحات مفاجئة تسبب غموضا لـ"قمة أنقرة"

وأرجعت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" سبب "الغموض" الذي اكتنف اجتماع بوتين وأردوغان وروحاني، في الرابع من أبريل/نيسان 2018، في أنقرة، إلى تصريحات "مفاجئة" لترامب أعلن فيها الرئيس الأمريكي عن رحيل القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت.
وذكرت الصحيفة أن ترامب قال خلال مؤتمر صحفي إن بلاده حققت نجاحا كبيرا جدا في مكافحة "داعش"، و"إننا نستطيع التغلب على أي كان عسكرياً، ولكن يحين الوقت أحيانا للعودة إلى الوطن ونحن نفكر في ذلك بكل جد".
وقالت الصحيفة إن أوساط المراقبين رأت في تصريحات ترامب سبباً لقلق رؤساء الدول الضامنة للتهدئة وإحلال السلام في سوريا، إذ أن خروج الولايات المتحدة من سوريا قد يعقبه دخول دول أخرى.
وأشارت الصحيفة نقلا عن الباحث أليكسي سارابييف من معهد الدراسات الشرقية الروسي، إلى إمكانية إسناد الدور الأمريكي بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، إلى المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ومن المتوقع أن يكون "المال السعودي والإماراتي" هو الأداة الرئيسية للتأثير السعودي والفرنسي الممكن على الوضع في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن الباحث أشار إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يمثل مصالح القيادة الإماراتية أيضا.
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