تصريحات مفاجئة تسبب غموضا لـ"قمة أنقرة"

رأت صحيفة أن جواً من الغموض أحاط باجتماع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في أنقرة العاصمة التركية.

وأرجعت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" سبب "الغموض" الذي اكتنف اجتماع بوتين وأردوغان وروحاني، في الرابع من أبريل/نيسان 2018، في أنقرة، إلى تصريحات "مفاجئة" لترامب أعلن فيها الرئيس الأمريكي عن رحيل القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت.

© Sputnik. ketlin okc ترامب يقول إنه يريد إعادة القوات الأمريكية من سوريا واتخاذ القرار قريبا

وذكرت الصحيفة أن ترامب قال خلال مؤتمر صحفي إن بلاده حققت نجاحا كبيرا جدا في مكافحة "داعش"، و"إننا نستطيع التغلب على أي كان عسكرياً، ولكن يحين الوقت أحيانا للعودة إلى الوطن ونحن نفكر في ذلك بكل جد".

وقالت الصحيفة إن أوساط المراقبين رأت في تصريحات ترامب سبباً لقلق رؤساء الدول الضامنة للتهدئة وإحلال السلام في سوريا، إذ أن خروج الولايات المتحدة من سوريا قد يعقبه دخول دول أخرى.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الباحث أليكسي سارابييف من معهد الدراسات الشرقية الروسي، إلى إمكانية إسناد الدور الأمريكي بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، إلى المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ومن المتوقع أن يكون "المال السعودي والإماراتي" هو الأداة الرئيسية للتأثير السعودي والفرنسي الممكن على الوضع في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الباحث أشار إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يمثل مصالح القيادة الإماراتية أيضا.