طلاب المدارس يرفضون الحقائب المدرسية الشفافة(صور+فيديو)

© AP Photo/ Joel Auerbach عدد كبير من الضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية

وجاء هذا القرار بعد مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في 14 شباط/فبراير الماضي، ولكن هذا القرار لم يعجب الطلاب، وبدأوا بالاحتجاج ضده.

ووزعت على الطلاب حقائب شفافة مجانية بعد عطلة الربيع، وتعتبر إدارة المدرسة أنه وبفضل هذا الإجراء الاحترازي، سيتم منع حمل الأسلحة إلى المدرسة.

ويعتبر الطلاب أن هذا الإجراء هو تطفل على الحرية الشخصية.

وبدأ الكثير من الطلاب بالاحتجاج بطريقتهم الخاصة، عن طريق وضع ملصقات مع عبارات الاحتجاج والاستهزاء.

And that, they are pic.twitter.com/QuqOt1V4aU — Kyra Parrow (@longlivekcx) April 2, 2018

​الحقائب الشفافة، هذا غباء

طالب يحول الحقيبة إلى حوض أسماك