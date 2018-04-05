طلاب المدارس يرفضون الحقائب المدرسية الشفافة(صور+فيديو)

ووزعت على الطلاب حقائب شفافة مجانية بعد عطلة الربيع، وتعتبر إدارة المدرسة أنه وبفضل هذا الإجراء الاحترازي، سيتم منع حمل الأسلحة إلى المدرسة.
ويعتبر الطلاب أن هذا الإجراء هو تطفل على الحرية الشخصية.
وبدأ الكثير من الطلاب بالاحتجاج بطريقتهم الخاصة، عن طريق وضع ملصقات مع عبارات الاحتجاج والاستهزاء.
And that, they are pic.twitter.com/QuqOt1V4aU— Kyra Parrow (@longlivekcx) April 2, 2018
الحقائب الشفافة، هذا غباء
April 2, 2018
وكتبت هذا الطالبة: تحوي هذه الحقيبة على كل ما يهم السياسي، ما عدا المال.
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