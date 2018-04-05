مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بجامعة تركية

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار على جامعة "عثمان غازي" بمدينة "إسكي شهر" شمالي غرب تركيا، في حين أصيب 3 آخرين.
#Eskişehir #Osmangazi Üniversitesi'nde katliam! 4 Öğretim üyesi öldü.— TGRT Haber (@tgrthabertv) April 5, 2018
Detaylar için; https://t.co/HU51NJppPC pic.twitter.com/9yTkl7hXcJ
وأوضحت أن منفذ هجوم إطلاق النار هو باحث بالجامعة. والضحايا هم: نائب العميد وأمين هيئة التدريس ومحاضر وعضو في هيئة التدريس بالجامعة.
من جانبها، ذكرت قناة "سي إن إن ترك" أن الشرطة احتجزت مطلق النار.
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