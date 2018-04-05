مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بجامعة تركية

قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرين، اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان، في حادث إطلاق نار في جامعة تركية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار على جامعة "عثمان غازي" بمدينة "إسكي شهر" شمالي غرب تركيا، في حين أصيب 3 آخرين.

​وأوضحت أن منفذ هجوم إطلاق النار هو باحث بالجامعة. والضحايا هم: نائب العميد وأمين هيئة التدريس ومحاضر وعضو في هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبها، ذكرت قناة "سي إن إن ترك" أن الشرطة احتجزت مطلق النار.