مندوب الصين في مجلس الأمن: أي طرف يستخدم السلاح الكيميائي يجب محاكمته

قال مندوب الصين في مجلس الأمن زاوشو ما، إن بكين تعترض على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف، وأن أي طرف يستخدم السلاح الكيميائي يجب أن يتم محاكمته.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول قضية تسمم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال اليوم الخميس 5 أبريل/ نيسان، عقب اتهام رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لموسكو بالوقوف وراء الحادث، الذي نفته الخارجية الروسية جملة وتفصيلا.

وطلبت روسيا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، حول حادث تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.

وعثرت الشرطة البريطانية على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

ونفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، موضحة بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.