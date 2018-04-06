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02:42 06 أبريل/ نيسان 2018
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    ترامب يأمر ببحث رفع الرسوم للصين بمقدار 100 مليار دولار

    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
    العالم
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    أصدر الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، تعليماته للممثل التجاري الأمريكي بدراسة إمكانية رفع الرسوم على البضائع من الصين بمقدار 100 مليار دولار.

    علم الاتحاد الأوروبي في بروسل
    © AP Photo/ Yves Logghe
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    واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان ترامب:

    في ضوء رد الصين غير العادل، وجهت تعليمات إلى الممثل التجاري الأمريكي للنظر في موضوع حول 100 مليار رسوم إضافية وفقا للمادة 301، وإذا كان الأمر كذلك، لتحديد السلع، التي سيتم فرض عليها مثل هذه الرسوم.

    وأضاف البيان: "على الرغم من هذه الإجراءات، تظل الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مزيد من المناقشات دعما لالتزامنا بتحقيق تجارة حرة ونزيهة وحماية التكنولوجيات والملكية الفكرية للشركات الأمريكية والشعب الأمريكي".

    وأوضح ترامب، أنه أصدر تعليماته إلى وزير الزراعة، بدعم من أعضاء الحكومة الآخرين، "لاستخدام صلاحياته الواسعة لتطبيق الخطة لحماية مزارعينا ومصالحنا الزراعية".

    ونشرت الولايات المتحدة، في وقت سابق، قائمة من 1.3 ألف سلعة صينية يمكن فرض رسوم الاستيراد عليها كرد على انتهاك الصين لحقوق الملكية الفكرية للمنتجات الأمريكية، لذا تنوي الولايات المتحدة التغلب على العجز التجاري، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات مع الصين. وفقا لحسابات الإدارة الأمريكية، ستخسر الصين حوالي 50 مليار دولار سنويا بهذه الرسوم.

    وتعلن الولايات المتحدة، أن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في قضية مواجهة الصين في مجال التجارة.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع يوم 23 آذار /مارس الماضي، مذكرة حملت عنوان "حول مواجهة العدوان الصيني الاقتصادي" والذي يعطي السلطات الأمريكية الحق في فرض القيود على منتجات من الصين. وتم اعتماد هذه الوثيقة على أساس التحقيقات الرسمية التي بدأت في أغسطس /آب من العام الماضي والتي تتهم حكومة الصين في انتهاك الملكية الفكرية، والسياسة غير العادلة والتمييزية في نقل التكنولوجيا.

    في السياق ذاته، قرر مجلس الدولة الصيني، فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على 106 نوع من السلع المستوردة من الولايات المتحدة، كرد على نشر واشنطن لائحة واسعة من السلع (1300 سلعة) تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة، والتي من المفترض أن تخضع لرسوم أمريكية جديدة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    سلع صينية, صادرات, رفع الرسوم, وزارة الزراعة الأمريكية, ترامب, الصين, أمريكا
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