ليبرمان: الجيش الإسرائيلي غير معني بالتصعيد في غزة لكنه سيقوم بكل ما يلزم لحماية البلاد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل غير معنية بالتصعيد في قطاع غزة، لكن جيشها سيقوم بكل ما يلزم لحماية الحدود وتأمين البلاد.

© REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN وفاة معتقل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

القدس — سبوتنيك . وقال ليبرمان، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، إن "إسرائيل غير معنية بالتصعيد وإطالة النزاع في قطاع غزة، لكنها ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن نفسها في جميع الجبهات".

وأضاف ليبرمان أن "كل الذين قتلوا خلال المظاهرات على امتداد السياج الأمني يوم الجمعة الماضي هم من نشطاء الذراع العسكرية لحركة حماس ويتقاضون معاشات منها".

وتابع "هذه المظاهرات لا تدعو للسلام والتعايش بل لتدمير إسرائيل وعودة اللاجئين إليها".

واتهم ليبرمان المجتمع الدولي بـ "النفاق"، معتبرا أنه "ينشغل بإسرائيل ويتجاهل عمليات القتل في سوريا واليمن دون أن يلتئم مجلس الأمن الدولي أو الجامعة العربية لمناقشة ذلك".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في بيان بوقت سابق، أنه "خلال ثمانية أيام متواصلة من مسيرة العودة، سقط 29 شهيدا و2850 مصابا منهم 1296 بالرصاص الحي والمتفجر ما زال من بينها 79 حالة خطيرة".

كان الجيش الإسرائيلي، استنفر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة لمواجهة مسيرات (العودة الكبرى) التي انطلقت في القطاع في 31 شباط/ مارس الماضي، لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، وستستمر حتى 15 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف إحياء الذكرى السبعين لـ"النكبة الفلسطينية".