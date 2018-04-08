ليبرمان: الجيش الإسرائيلي غير معني بالتصعيد في غزة لكنه سيقوم بكل ما يلزم لحماية البلاد

وأضاف ليبرمان أن "كل الذين قتلوا خلال المظاهرات على امتداد السياج الأمني يوم الجمعة الماضي هم من نشطاء الذراع العسكرية لحركة حماس ويتقاضون معاشات منها".
وتابع "هذه المظاهرات لا تدعو للسلام والتعايش بل لتدمير إسرائيل وعودة اللاجئين إليها".
واتهم ليبرمان المجتمع الدولي بـ "النفاق"، معتبرا أنه "ينشغل بإسرائيل ويتجاهل عمليات القتل في سوريا واليمن دون أن يلتئم مجلس الأمن الدولي أو الجامعة العربية لمناقشة ذلك".
كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في بيان بوقت سابق، أنه "خلال ثمانية أيام متواصلة من مسيرة العودة، سقط 29 شهيدا و2850 مصابا منهم 1296 بالرصاص الحي والمتفجر ما زال من بينها 79 حالة خطيرة".
كان الجيش الإسرائيلي، استنفر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة لمواجهة مسيرات (العودة الكبرى) التي انطلقت في القطاع في 31 شباط/ مارس الماضي، لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، وستستمر حتى 15 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف إحياء الذكرى السبعين لـ"النكبة الفلسطينية".
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