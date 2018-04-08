مبادرة لمنع تعدد الزوجات بين اللاجئين في ألمانيا

أعلن ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، أنه يريد تقديم مبادرة تشريعية لحظر تعدد الزوجات بشكل صارم في ألمانيا.

© AP Photo/ Thibault Camus ماكرون: سنزيد من مساعدتنا الإنسانية للبنان والدول التي تستقبل اللاجئين السوريين

وقال زودر، في مقابلة أجراها اليوم الأحد 8 أبريل/ نيسان مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية: إن "تعدد الزوجات جريمة في ألمانيا ، وبالتالي فمن السخف أن نوافق على تعدد الزوجات في البلاد"، وذلك وفقا لوكالة "د ب أ".

وأشار زودر إلى أنه يخطط لطرح مبادرة ضد تعدد الزوجات في مجلس الولايات.

وعلى الرغم من أن هناك حالات قليلة نسبيا من تعدد الزوجات، يتم الاعتراف بها في ألمانيا، فقد أكد زودر على "أنها مسألة قيم أساسية لنظامنا الاجتماعي".

وكان الادعاء العام في منطقة بينيبيرغ شمال ألمانيا قد تسلم أخيرا نحو 30 طلبا لإقامة دعوى ضد الإدارة المحلية للمنطقة التابعة لولاية شليزفيغ هولشتاين، بسبب اتهام الإدارة بأنها تشجع على تعدد الزوجات، بعد موافقتها على وجود حالتين للاجئين سوريين، رغم أن تعدد الزوجات في البلاد ممنوع ويحاسب عليه قانونيا.