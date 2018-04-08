مبادرة لمنع تعدد الزوجات بين اللاجئين في ألمانيا

وأشار زودر إلى أنه يخطط لطرح مبادرة ضد تعدد الزوجات في مجلس الولايات.
وعلى الرغم من أن هناك حالات قليلة نسبيا من تعدد الزوجات، يتم الاعتراف بها في ألمانيا، فقد أكد زودر على "أنها مسألة قيم أساسية لنظامنا الاجتماعي".
وكان الادعاء العام في منطقة بينيبيرغ شمال ألمانيا قد تسلم أخيرا نحو 30 طلبا لإقامة دعوى ضد الإدارة المحلية للمنطقة التابعة لولاية شليزفيغ هولشتاين، بسبب اتهام الإدارة بأنها تشجع على تعدد الزوجات، بعد موافقتها على وجود حالتين للاجئين سوريين، رغم أن تعدد الزوجات في البلاد ممنوع ويحاسب عليه قانونيا.
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