لندن ترفض تسليم 60 شخصا بناء على طلب من روسيا وتمنح معظمهم وضع اللاجئ

أعلن نائب النائب العام الروسي، ساك كارابيتيان، أن بريطانيا رفضت أكبر عدد ممكن من طلبات روسيا تسليمها مطلوبين خلال تولي تيريزا ماي وزارة الداخلية.

© REUTERS/ PETER NICHOLLS السفارة الروسية في لندن تطلب لقاء جونسون لمناقشة قضية سالزبوري

موسكو- سبوتنيك : وقال كارابيتيان: "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أرسل إلى الجهات المختصة البريطانية 83 طلبا بتسليم مجرمين لتقديمهم إلى العدالة. 72 طلبا لأشخاص أدينوا بارتكاب سرقة في روسيا ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 500 مليار روبل، من بين 83 طلبا، ورفض تسليم 60 شخصا،

بعد ذلك، يرجى إيلاء اهتمام خاص إلى أنه في ما يتعلق بـ 55 شخصا من أصل 60 رفض تسليمهم منحوا صفة "لاجئ" أو اللجوء".

وأضاف: "أود أن أشير إلى أن الحد الأقصى للرفض صدر في الفترة من عام 2010 إلى عام 2016، عندما كان وزير الشؤون الداخلية لبريطانيا العظمى السيدة ماي".