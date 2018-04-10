أمريكا لا تستطيع وضع الأمم المتحدة تحت إشرافها

صرح النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع "إصلاح" الأمم المتحدة بشكل تكون فيه المنظمة الدولية تحت إشرافها، لأن روسيا والصين ودول أخرى ستحول دون ذلك.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID روسيا مستعدة لاعتماد مشروع التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال جباروف لـ"سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عزل روسيا وتشويه سمعتها أمام الدول الأخرى، ولكن لا يدعم الأمريكيين في هذا حتى عدد من حلفائهم".

وأشار جباروف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إصلاح منظمة الأمم المتحدة لتكون تحت إشرافها، لأن روسيا والصين ودول أخرى ستحول دون ذلك".

وأوضح السيناتور الروسي أن الأمم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لدعم السلام، وتعطي إمكانية للدول للانخراط في حوار شامل "ليس لدى الأمريكيين حق امتلاك هذه المنظمة حتى لو أرادوا ذلك".

وأعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أن روسيا تقوض سلطة الأمم المتحدة بإجراءاتها في سوريا.