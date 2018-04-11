تسجيل
14:51 11 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مطار القاهرة الدولي - 2015

    تنشيط السياحة: نسعى لعودة الطيران العارض والمنخفض التكاليف بين مصر وروسيا في أسرع وقت

    Rt.com
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رحب مسؤولون مصريون بعودة الطيران الروسي واعتبروه فاتحة خير وبداية لاستعادة السياحة المصرية عافيتها.

    البنك المركزي المصري
    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
    بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي...مصر تنتظر السياحة الروسية لتحقيق "طفرة"
    سبوتنيك. قال نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة  اللواء أحمد حمدي إن عودة الطيران  الروسي المنتظم  من موسكو إلى القاهرة، هو مؤشر وبداية لاستعادة كامل حركة.

    الطيران المنتظم بين جميع المدن الروسية وبين المناطق السياحية المصرية وخاصة في محافظتي شرم الشيخ والغردقة.

    وأعلنت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الأربعاء11 أبريل/ نيسان،  استعدادها لاستقبال أولى الرحلات الروسية، في تمام الثانية عشرة وعشرون دقيقة من صباح اليوم.

    وكشف نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة لـ"سبوتنيك" أن استقبال مطار القاهرة الدولي للطائرة الروسية اليوم هو فاتحة خير على السياحة المصرية، حيث تسعى الهيئة إلى عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا إلى سابق عهدها، لافتا إلى أنه قبل حادث سقوط الطائرة كان هناك 52 رحلة طيران بين البلدين يوميا.

    وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 على إثر استهداف إرهابيين لطائرة تقل ركابا روس، فوق محافظة شمال سيناء المصرية، ما أدى لمقتل 224 مواطنا روسيا.

    وأضاف حمدي أن قطاع السياحة مهتم بعودة الطيران منخفض التكاليف "low cost"، والطيران العارض "charter"، باعتبارهم الناقل الأساسي للسياحة، وعودة الطيران المباشر بين كل المدن الروسية والمحافظات والمناطق السياحية المصرية، في شرم الشيخ والغردقة، والأقصر وأسوان، والجونة وغيرها من المناطق.

    وتعود حركة الطيران بين مصر وروسيا، بـ 3 رحلات أسبوعيا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بين مطاري القاهرة ودوموديدوفو الدولي في موسكو.

     وشدد  نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة أن عدد الرحلات في الوقت الحالي بين البلدين ضعيف جدا، ولكن نتوقع أن تعود في القريب العاجل  الحركة الملاحية إلى سابق عهدها، وسيعود السائح الروسي إلى المناطق السياحية المفضلة له في مصر.

     

    انظر أيضا:

    قفزة في إيرادات مصر من السياحة في 2017
    عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع سنتين
    مصر... خبراء يطالبون بدعم قطاع السياحة قبل عودة السائحين الروس
    رئيس دائرة السياحة المصرية: هناك عمل مكثف على استئناف الرحلات السياحية بين مصر وروسيا
    هل أصبحت مصر جاهزة لاستقبال السياحة الروسية من جديد؟
    رئيس جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر: عودة السياحة الروسية إلى مصر قريبا
    "حرق الأسعار"...خطر يهدد السياحة في مصر
    توقعات بعودة السياحة الروسية إلى مصر بين 15 و20 إبريل
    نقيب السياحيين: عودة السياحة إلى مصر قريبة جدا
    مستشار وزير السياحة: مصر على أهبة الاستعداد لعودة الطيران الروسي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر, طيران, أخبار شرم الشيخ, السياحة, استئناف الطيران إلى مصر, وكالة سبوتنيك, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شبان سوريون يمارسون رياضة الـ باركور في مدينة حلب، سوريا 7 أبريل/ نيسان 2018
    باركور...حلب تنتفض من بين الأنقاض
    خيار صعب: الاستماع للقصص أم إجراء تحقيق مهني
    خيار صعب: الاستماع للقصص أم إجراء تحقيق مهني
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك