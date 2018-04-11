تنشيط السياحة: نسعى لعودة الطيران العارض والمنخفض التكاليف بين مصر وروسيا في أسرع وقت

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي...مصر تنتظر السياحة الروسية لتحقيق "طفرة"

سبوتنيك . قال نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة اللواء أحمد حمدي إن عودة الطيران الروسي المنتظم من موسكو إلى القاهرة، هو مؤشر وبداية لاستعادة كامل حركة.

الطيران المنتظم بين جميع المدن الروسية وبين المناطق السياحية المصرية وخاصة في محافظتي شرم الشيخ والغردقة.

وأعلنت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الأربعاء11 أبريل/ نيسان، استعدادها لاستقبال أولى الرحلات الروسية، في تمام الثانية عشرة وعشرون دقيقة من صباح اليوم.

وكشف نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة لـ"سبوتنيك" أن استقبال مطار القاهرة الدولي للطائرة الروسية اليوم هو فاتحة خير على السياحة المصرية، حيث تسعى الهيئة إلى عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا إلى سابق عهدها، لافتا إلى أنه قبل حادث سقوط الطائرة كان هناك 52 رحلة طيران بين البلدين يوميا.

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 على إثر استهداف إرهابيين لطائرة تقل ركابا روس، فوق محافظة شمال سيناء المصرية، ما أدى لمقتل 224 مواطنا روسيا.

وأضاف حمدي أن قطاع السياحة مهتم بعودة الطيران منخفض التكاليف "low cost"، والطيران العارض "charter"، باعتبارهم الناقل الأساسي للسياحة، وعودة الطيران المباشر بين كل المدن الروسية والمحافظات والمناطق السياحية المصرية، في شرم الشيخ والغردقة، والأقصر وأسوان، والجونة وغيرها من المناطق.

وتعود حركة الطيران بين مصر وروسيا، بـ 3 رحلات أسبوعيا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بين مطاري القاهرة ودوموديدوفو الدولي في موسكو.

وشدد نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة أن عدد الرحلات في الوقت الحالي بين البلدين ضعيف جدا، ولكن نتوقع أن تعود في القريب العاجل الحركة الملاحية إلى سابق عهدها، وسيعود السائح الروسي إلى المناطق السياحية المفضلة له في مصر.