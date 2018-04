ترامب: العلاقات الأمريكية مع روسيا أسوأ الآن من أي وقت مضى

القاهرة — سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" إن "علاقتنا مع روسيا الآن أسوأ من أي وقت مضى، بما في ذلك فترة الحرب الباردة، ولا سبب لذلك".

وأضاف ترامب: "روسيا تحتاجنا لمساعدة اقتصادها، وهو أمر سهل للغاية، ونحن نحتاج كل الأمم للعمل معا لإنهاء سباق التسلح".

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

