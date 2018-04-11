يلدريم: الدول الكبرى تهدد بعضها عبر تويتر بدلا من توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

استنكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم التهدايدات المتبادلة بين روسيا وأمريكا حول سوريا، مطالبا بترك الشجار جانبا وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب.

© AP Photo/ Evan Vucci البنتاغون يعلق على تصريحات ترامب بشأن ضرب سوريا

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال يلدريم اليوم الأربعاء خلال قمة أوراسيا الاقتصادية: "الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تهدد بعضها البعض عبر تويتر فهل سيتفرج العالم والمنطقة على مشاحنتكم وسقوط ملايين الضحايا؟".

وأضاف رئيس الوزارة التركي "الملايين لن يقفوا في موقف المتفرج أمام مشاجرتكم، هذا الزمن ليس زمن المنافسة وإنما زمن ضمد جراح المنطقة".

وتابع "علينا أن نترك الشجار جنبا و أن نضع يدا بيد من أجل مكافحة الإرهاب من دون التمييز بينها، ومن دون اللجوء إلى المعايير الازدواجية وبما يحقق وحدة الأرضي السورية والعراقية".

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على موقع "تويتر"، ووصف في تغريدة له العلاقات مع روسيا بأنها "أسوأ من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن روسيا تحتاج الولايات المتحدة لمساعدة اقتصادها، وأمريكا تحتاج كل الأمم لإنهاء سباق التسلح.

وأضاف ترامب: "روسيا تحتاجنا لمساعدة اقتصادها، وهو أمر سهل للغاية، ونحن نحتاج كل الأمم للعمل معا لإنهاء سباق التسلح".