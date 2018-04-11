المملكة المتحدة ترفض التعليق على التقرير حول استعدادها لعمل عسكري في سوريا

رفض المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التعليق على تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" قال فيه إن ماي مستعدة للموافقة على العمل العسكري ردا على هجوم كيميائي في سوريا وأنها لن تسعى للحصول على موافقة مسبقة من برلمان البلاد. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

© REUTERS/ HANDOUT ماي مستعدة لمشاركة بريطانيا في عمل عسكري في سوريا دون تأييد البرلمان

وذكرت "بى. بى. سي" في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن ماي لن تتحول إلى الطلب من البرلمان لأنها تفضل اتخاذ إجراء سريع ضد سوريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الأربعاء، تصريحات ماي نقلا عن مصادر، دون أن تذكر اسمها، قولها إن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة في تدخل عسكري ردا على الهجوم الكيميائي في سوريا.

وقالت إنه في حالة التدخل العسكري، لن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية موافقة البرلمان.

بدوره قال زعيم المعارضة العمالية، جيريمي كوربين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن ويستمنستر يجب أن يكون له رأي في قضية العمل العسكري في سوريا.