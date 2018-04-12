تعليق نيبينزيا على تقبيله هيلي (فيديو)

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن العلاقات الإنسانية مع زملائه في الأمريكييين في الأمم المتحدة جيدة، وعند اللقاء يقبل مندوبة الولايات المتحدة الدائمة نيكي هيلي.

وقال الدبلوماسي لقناة " روسيا-1 ": "لا أشعر أن هناك تغيرا في المواقف تجاه روسيا على مستوى المواطنين العاديين. واختلط غالبا مع زملائي. وإذا كان الحديث عن الأمريكيين، فإن العلاقات مع نيكي هيلي وفريقها، صدقوا أو لا تصدقوا، علاقات إنسانية جيدة".

وعندما سئل عن طريقة ترحيبه لهيلي، قال نيبينزيا: "نقبل بعضنا البعض".

وأشار نيبينزيا إلى أن علاقته مع نيكي هيلي "جيدة". وأعرب عن أمله في أن تكون العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كذلك جيدة.