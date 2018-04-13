باريس لن تعلن عن الضربة على سوريا مسبقا

قال وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان الفرنسي كريستوف كاستانير إن باريس لن تعلن عن الهجوم على سوريا مسبقا، في حال اتخاذ القرار.

© Sputnik . Ramil Sitdikov زاخاروفا تكشف لواشنطن ولندن "سرا" عن الأسد

فقد قال كاستانير في لقاء مع قناة "BFMTV": "في حال اتخاذ القرار بالهجوم، فلن أخبركم. ورئيس الجمهورية لن يخبركم. وسيتم مناقشة ذلك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع".

ووفقا لأقواله، فإن الإعلان عن الضربة على سوريا مسبقا، قد يعرض العملية للخطر.

وأضاف كاستانير: "في حال شاءت الظروف بتنفيذ الضربة، فسوف يتم تنفيذها. وسيتم إبلاغ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الوقت المناسب. ومن المهم أن يكون الأمر سريا لأن حماية مصالح فرنسا على المحك".

وكان الغرب قد اتهم دمشق، نهاية الأسبوع الماضي، باستخدامها الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية. ونفت موسكو المعلومات حول قيام الجيش السوري بإسقاط قنبلة الكلور على المدينة.