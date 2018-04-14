تيريزا ماي: أجزت للقوات المسلحة توجيه ضربات منسقة للنظام السوري

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أنها أجازت لقواتها المسلحة توجيه ضربات منسقة للنظام السوري.

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موسكو — سبوتنيك . وقالت ماي في بيان مسجل:

لقد أذنت هذا المساء للقوات المسلحة البريطانية بالقيام بضربات منسقة وهادفة لتقليل قدرات الأسلحة الكيميائية للنظام السوري وردع استخدامها. نحن نقوم بهذا بالتوازي مع حلفائنا الأميركيين والفرنسيين.

وأضافت "لقد سعينا لاستخدام كل قناة دبلوماسية ممكنة لتحقيق هذا [نهاية استخدام الأسلحة الكيميائية]، ولكن جهودنا تم إحباطها مراراً وتكرارا، لذا لا توجد بدائل عملية لاستخدام القوة".

وأوضحت بأن الضربة "لا تتعلق بتغيير النظام، إنها ضربة محدودة وموجهة لا تزيد من التوترات، كما أنها سترسل إشارة واضحة إلى أي شخص آخر يعتقد بإمكانه استخدام الأسلحة الكيميائية والإفلات من العقاب".