الخارجية الكندية: الحوار مع روسيا ضروري لكن موسكو تخطت الخط الأحمر في دعم الأسد

أعلنت وزير الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع روسيا ضروري، لكن موسكو تخطت الخط الأحمر فيما يتعلق بقضية سكريبال ودعم الرئيس السوري بشار الأسد، على حد وصفها.

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH وزير خارجية ألمانيا: قمة السبع الكبار تبحث إطلاق علمية التسوية السياسية في سوريا

برلين — سبوتنيك . وقالت الوزيرة الكندية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الألماني هايكو ماس: "الحوار مع روسيا ضروري. مع أننا نعرب في نفس الوقت عن أن الأحداث في سالزبوري ودعم نظام الأسد هو تخط للخط الأحمر".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية كريستيا، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن قمة السبع الكبار المرتقب انعقادها في كندا الصيف المقبل، ستبحث مسألة إطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا.

وأضاف: "تحدثنا عن ذلك بالأمس خلال لقاء الوزراء في بروكسل. وسيكون هذا الموضوع الذي نعتزم بحثه في قمة السبع الكبار".