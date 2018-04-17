فرنسا تتهم روسيا وسوريا بعرقلة دخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدوما

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول اليوم الثلاثاء في بيان رسمي إن روسيا وسوريا تعرقلان دخول محققي منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية لدوما.

© REUTERS / OMAR SANADIKI النص الكامل لتقرير المخابرات الفرنسية عن هجمات الغاز السورية المزعومة

باريس — سبوتنيك . وفي هذا الصدد قالت فان دور مول:"حتى اليوم روسيا وسوريا ترفضان دخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما علماً بأن فريق التحقيق وصل لسوريا في الرابع عشر من هذا الشهر".

وأضافت: "من المحتمل جداً أن تختفي بعض الأدلة المهمة جدا من موقع الاعتداء الذي يخضع لسيطرة الجيشين الروسي والسوري".

وشددت فان دور مول على ضرورة "أن تلبي سوريا طلبات منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية لكي تزور المواقع وتجري مقابلات مع المدنيين وتطلع على الوثائق وأن تسمح لها بالدخول لموقع الاعتداء بأسرع وقت ".

هذا وقالت فان دور مول إن "مهمة فريق منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو التأكد من حصول اعتداء كيماوي وليس تحديد الفاعلين وذلك عبر اتباع طرق علمية عالية الدقة بمهنية كبيرة".

وأضافت بأن "آلية التحقيق المشترك التابعة للأمم المتحدة ولمنظمة حظر استخدام السلاح الكيماوي هي المعنية بتحديد المسؤولين عن الاعتداء لكن روسيا منعت تجديد عملها من خلال استعمال حق الفيتو مرارا في مجلس الأمن ".