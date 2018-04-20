نائب وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع السفير الروسي مسائل الاستقرار الاستراتيجي

© Sputnik . Ramil Sitdikov موسكو: طرد واشنطن للدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة خطوة غير مسؤولة

واشنطن — سبوتنيك . وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك" أن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توما شينون التقى يوم 20 أبريل بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المتبادل وأكد نائب وزير الخارجية شينون سعي واشنطن للحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع موسكو، ووافق الطرفان على أهمية دعم الاستقرار الاستراتيجي"

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، التقى بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف.

وجاء في البيان:

في اجتماعهما الأول، ناقشا حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعاد السفير بولتون، التأكيد على أن علاقات أفضل هي في مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا.

ووفقا لـ بولتون، فإنه من أجل تحسين العلاقات، سيكون من الضروري مناقشة القضايا التي تثير قلقا مثل "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، واستخدام السلاح الكيميائي في المملكة المتحدة والوضع في أوكرانيا وسوريا.