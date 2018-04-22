إخلاء جزيرة مون سان ميشيل الفرنسية بعد تهديد للشرطة

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، إنها أخلت جزيرة مون سان ميشيل بعدما وجه رجل تهديدا للشرطة.

وذكر حاكم المقاطعة جان مارك سابات، لـ"راديو فرانس إنفو"، أن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات بعدما دخل المزار السياحي الشهير الذي يقع في منطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا وكان ذلك حوالي الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.

"Tout est bouclé, 2 hélicoptères survolent le site": sur le Mont Saint-Michel, un témoin raconte l'opération de #gendarmerie 👉 https://t.co/SVpUNm0JRc pic.twitter.com/tCysBY6Xz6 — LCI (@LCI) April 22, 2018

​ونقلت وكالة "رويترز" عن حاكم المقاطعة القول: "قررت إخلاء مون لاعتبارات أمنية ولتبديد أي شكوك حيث أننا لا نعلم غايته".

من جانبها، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الشرطة تتبعت الشخص المجهول من خلال كاميرات المراقبة.