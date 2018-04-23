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15:55 23 أبريل/ نيسان 2018
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    ترامب وماكرون

    بعد تهديد إيران...الأمم المتحدة تفاجئ ترامب بشأن الاتفاق النووي

    © REUTERS / Alain Jocard/Pool
    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران (14)
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    وجهت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، رسالة إلى الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، قبل ساعات من محادثات بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن.

    محمد جواد ظريف
    © Sputnik . Vetalei Bilousov
    إيران تهدد الولايات المتحدة بالنووي
    وطالبت إيزومي ناكاميتسو، في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة عن حظر الانتشار النووي، بعدم التخلي عنه، قبل بضعة أسابيع فقط من الموعد النهائي يوم 12 مايو/أيار، الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين للاتفاق على تشديد شروط الاتفاق، وفقا لوكالة "رويترز".

    وتابعت: "نأمل أن يظل جميع المشاركين فيه ملتزمين بتنفيذه والإبقاء عليه على المدى الطويل".

    وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، من أن إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن هناك "إجراءات جذرية" أخرى يجري البحث بها إذا ما حصل ذلك.

    وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بـ"تمزيق" هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بهدف منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.

    وأمهل الجهات الموقعة الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) حتى 12 مايو/أيار، لتشديد شروط الاتفاق، وإلا فهو سيطبق وعيده ويعيد فرض العقوبات على طهران.

    وتبدي الرئاسة الفرنسية الشديدة التمسك بالاتفاق "حذرا شديدا" حيال فرص إقناع ترامب لأن "المؤشرات ليست مشجعة"، وتقول باريس إنها "لا تتوقع تحقيق اختراق دبلوماسي".

     

     

    الموضوع:
    مستجدات التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران (14)

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاتفاق النووي, الاتفاق النووي, الأمم المتحدة, إيمانويل ماكرون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة, إيران, فرنسا
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