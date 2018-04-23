الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت يرزقان بمولودهما الثالث

ويزن المولود، وهو الابن الذكر الثاني للزوجين، نحو أربعة كيلوغرامات، وحضر وليام الولادة.
وقال قصر كنسينغتون: "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد".
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018
The baby weighs 8lbs 7oz.
The Duke of Cambridge was present for the birth.
Her Royal Highness and her child are both doing well.
وسيحمل المولود الجديد الترتيب الخامس في ولاية العرش، بعد شقيقه الأمير جورج (4 سنوات)، وشقيقته شارلوت (عامان)، ووالده الأمير وليام، وجده ولي العهد الأمير تشارلز.
يذكر أن الأمير هاري، شقيق الأمير وليام، سيحتفل بزفافه على الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، في 19 مايو/أيار المقبل، في كنيسة سانت جورج، في قلعة وندسور، في بريطانيا.
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