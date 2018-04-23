الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت يرزقان بمولودهما الثالث

رزق ابن ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الاثنين 23 نيسان/أبريل، بطفلهما الثالث.

© AP Photo / Eddie Mulholland بطريقة "شرقية"... كيت ميدلتون تحتفل بحملها

وقال مكتب الأمير وليام وترتيبه الثاني على عرش بريطانيا، إنه وزوجته كيت رزقا بصبي اليوم الاثنين.

ويزن المولود، وهو الابن الذكر الثاني للزوجين، نحو أربعة كيلوغرامات، وحضر وليام الولادة.

وقال قصر كنسينغتون: "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد".

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

وسيحمل المولود الجديد الترتيب الخامس في ولاية العرش، بعد شقيقه الأمير جورج (4 سنوات)، وشقيقته شارلوت (عامان)، ووالده الأمير وليام، وجده ولي العهد الأمير تشارلز.

يذكر أن الأمير هاري، شقيق الأمير وليام، سيحتفل بزفافه على الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، في 19 مايو/أيار المقبل، في كنيسة سانت جورج، في قلعة وندسور، في بريطانيا.