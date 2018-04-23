رئيس الوزراء الأرميني يستقيل من منصبه

قدم رئيس الوزراء الأرميني، سيرج سركسيان استقاله من منصبه اليوم الإثنين.

© Sputnik . Sputnik شرطة أرمينيا تحتجز نحو 200 شخص خلال الاحتجاجات

موسكو — سبوتنيك . ونقل المكتب الصحفي عن رئيس الوزراء قوله: "أتوجه إليكم للمرة الأخيرة بصفة زعيم الدولة، لقد كان نيكول باشنيان محقا وأنا أخطأت في الوضع الراهن، وهناك عدة حلول للوضع الحالي لكنني لن أقدم على أحدها، سأترك منصب زعيم الدولة".

وكان وزير الدفاع الأرميني، فيغين سركسيان، في وقت سابق اليوم الإثنين، عبر عن أمله بأن لا تكون هناك حاجة لإعلان حالة طوارئ في البلاد بسبب فعاليات الاحتجاج على انتخاب الرئيس السابق سيرج سركسيان، رئيسا للوزراء.

وقال سركسيان في مؤتمر صحفي: "هذه هي رغبتي وأنا متأكد أنها رغبة جميع مواطنينا، أن لا تكون هناك حاجة لإعلان حالة طوارئ في البلاد، ليس فقط الآن، بل وفي المستقبل أيضا. القانون ينص على أن مثل هذه الحاجة قد تنشأ، إلا أننا نأمل بأن لا يحدث هذا".

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سيرج سركسيان، رئيسا للوزراء، بدأت يوم الجمعة 13 نيسان/أبريل، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية. وفي اليوم التالي أعلن المحتجون بداية "ثورة مخملية" في أرمينيا.

وكان البرلمان الأرميني وافق، يوم الثلاثاء 17 نيسان/أبريل، على انتخاب سيرج سركسيان رئيسا للوزراء.