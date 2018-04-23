اليونان تستبعد مبادلة جنود مع تركيا

استبعد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الاثنين (23 أبريل/ نيسان) أية مبادلة مع تركيا في محاولة لتأمين الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين، وقال إن أنقرة تتحرك فيما يبدو مبتعدة عن أوروبا.

© AP Photo / Ivan Sekretarev وزير الخارجية اليوناني يدعو تركيا لعدم خلق "مشكلة" بشأن جنديين معتقلين

واعتُقل الجنديان في مارس/ آذار بعد عبورهم منطقة غابات كثيفة من الحدود في ظل أحوال جوية سيئة ويواجهان اتهامات بالدخول بشكل غير قانوني إلى تركيا. وتشعر أنقرة بالغضب بسبب رفض أثينا تسليمها ثمانية من أفراد القوات الخاصة الأتراك الذين يسعون للحصول على اللجوء في اليونان بعد فرارهم بطائرة هليكوبتر عندما أُحبط انقلاب ضد الرئيس طيب أردوغان في يوليو/ تموز 2016. بحسب وكالة "رويترز".

وفي مقابلة مع محطة (إن.تي.في) التركية الخاصة في 21 أبريل/ نيسان بدا أردوغان يشير إلى إمكانية تسليم الجنديين اليونانيين إذا أعادت أثينا الجنود الأتراك.

وقال تسيبراس إنه لا يمكن أن تكون هناك مقايضة في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح الجنديين اليونانيين. وأضاف أنه يرحب بتصريحات أردوغان الأخيرة حول الحاجة إلى علاقات تتسم بالهدوء والسلام مع أثينا، لكنه قال إن هذه التصريحات يجب أن تنعكس على الأفعال.