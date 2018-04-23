خبير روسي: استقالة سركسيان هي حل وسط لتحسين الوضع في أرمينيا

يرى الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، قسطنطين تاتسيتس، أن استقالة سيرج سركسيان من منصب رئيس وزراء أرمينيا هي حل وسط يهدف إلى استقرار الوضع في البلاد، لأن ترشيح شخص آخر لهذا المنصب، سيتم من قبل الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا، الذي يرأسه سركسيان نفسه.

© Sputnik . Mixail Klementiev رئيس الوزراء الأرميني يستقيل من منصبه

موسكو- سبوتنيك. وقال تاتسيتس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الصعب القول أي نوع من المحادثات غير الرسمية عقدت هناك، رأينا أنه لم يكن هناك أية ضغوطات كبيرة من قبل أي طرف، يعني ذلك أن جميع اللاعبين الخارجين الكبار دعوا للتسوية المتبادلة، على ما يبدو اعتبر سيرج سركسيان أن هذه الاستقالة ستكون بمثابة حل وسط، لأن حزبه "الحزب الجمهوري" في أرمينيا يحتفظ بالأغلبية في البرلمان وبالتالي على الأرجح سيتم ترشيح رئيس الوزراء المقبل من قبله".

ولفت الخبير إلى أنه من الضروري لسركسيان، سحب ترشيحه لتهدئة الأوضاع، لأن ترشيحه لهذا المنصب السياسي، لم يحظ بتأييد المجتمع الأرمني.

كما لفت تاتسيتس إلى أن وعود سركسيان السابقة الخاصة بعدم شغل المناصب العليا في الولاية بعد ولايتين رئاسيتين أثرت عليه أيضاً.

يرى تاتسيتس أن القرار الذي اتخذه سركسيان سيؤدي إلى انخفاض الاحتجاجات.

وأوضح بهذا الخصوص: "من السابق لأوانه الحديث حول ذلك الآن، نحن بحاجة لمعرفة كيف ستتطور الأحداث، ولكن بما أنه بالنسبة للجزء الرئيس من المحتجين، كانت شخصية سيرج سركسيان هي سبب الاحتجاجات، فمن الواضح أنه يمكن أن نتوقع أن تنخفض الاحتجاجات".