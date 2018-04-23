أول صور لمولود الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الثالث

غادر ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، مستشفى سانت ماري، مساء الإثنين 23 نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن رزقا بمولودهما الثالث.

© REUTERS / Britta Pedersen الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت يرزقان بمولودهما الثالث

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الحساب الرسمي لقصر "كنسينغتون" على "تويتر"، لدوق ودوقة كامبريدج وهما يقفان أمام باب المستشفى مع مولودهما الحديث، أمام عدسات المصورين، قبل مغادرتهم إلى قصر كنسينغتون.

ورزق ابن ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الاثنين 23 نيسان/أبريل، بطفلهما الثالث.

وقال مكتب الأمير وليام وترتيبه الثاني على عرش بريطانيا، إنه وزوجته كيت رزقا بصبي اليوم الإثنين.

William nd Kate present their new little prince to the world!! #Lindowing pic.twitter.com/7XpPgLqCqS — HRH Kate Middleton (@princesskate_GB) April 23, 2018

ويزن المولود، وهو الابن الذكر الثاني للزوجين، نحو أربعة كيلوغرامات، وحضر وليام الولادة.

وقال قصر كنسينغتون: "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد".

Kate Middleton and Prince William have made their first appearance on the steps of the hospital with their newborn son. Say hello to the new prince! https://t.co/HN6SuW6H6S pic.twitter.com/dmsJWerjkX — E! News (@enews) April 23, 2018

وسيحمل المولود الجديد الترتيب الخامس في ولاية العرش، بعد شقيقه الأمير جورج (4 سنوات)، وشقيقته شارلوت (عامان)، ووالده الأمير وليام، وجده ولي العهد الأمير تشارلز.

يذكر أن الأمير هاري، شقيق الأمير وليام، سيحتفل بزفافه على الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، في 19 مايو/ أيار المقبل، في كنيسة سانت جورج، في قلعة وندسور، في بريطانيا.