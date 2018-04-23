تسجيل
11:40 24 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني وزوجته كيت ميدلتون مع مولودهما الثالث، الإثنين 23 نيسان/أبريل 2018

    أول صور لمولود الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الثالث

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    غادر ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، مستشفى سانت ماري، مساء الإثنين 23 نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن رزقا بمولودهما الثالث.

    ابن ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون
    © REUTERS / Britta Pedersen
    الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت يرزقان بمولودهما الثالث
    انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الحساب الرسمي لقصر "كنسينغتون" على "تويتر"، لدوق ودوقة كامبريدج وهما يقفان أمام باب المستشفى مع مولودهما الحديث، أمام عدسات المصورين، قبل مغادرتهم إلى قصر كنسينغتون.

    ورزق ابن ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الاثنين 23 نيسان/أبريل، بطفلهما الثالث.

    وقال مكتب الأمير وليام وترتيبه الثاني على عرش بريطانيا، إنه وزوجته كيت رزقا بصبي اليوم الإثنين.

    ويزن المولود، وهو الابن الذكر الثاني للزوجين، نحو أربعة كيلوغرامات، وحضر وليام الولادة.

    وقال قصر كنسينغتون: "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد".  

    وسيحمل المولود الجديد الترتيب الخامس في ولاية العرش، بعد شقيقه الأمير جورج (4 سنوات)، وشقيقته شارلوت (عامان)، ووالده الأمير وليام، وجده ولي العهد الأمير تشارلز. 

    يذكر أن الأمير هاري، شقيق الأمير وليام، سيحتفل بزفافه على الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، في 19 مايو/ أيار المقبل، في كنيسة سانت جورج، في قلعة وندسور، في بريطانيا.

    انظر أيضا:

    الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت يرزقان بمولودهما الثالث
    هذه هي الأسماء المفضلة للمولودة القادمة للأمير وليام وكيت ميدلتون
    التحقيق مع نسيب لعائلة ميدلتون في فرنسا بشأن الاشتباه في جريمة اغتصاب
    بطريقة "شرقية"... كيت ميدلتون تحتفل بحملها
    الكلمات الدلالية:
    ولادة, طفل, أطفال, العائلة المالكة البريطانية, الامير وليام, كيت ميدلتون, إنجلترا, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض فيكتوريا سيكريت في نيويورك، الولايات المتحدة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
    جيجي حديد... من مختلف زوايا التصوير
    أمريكا لن تساعد سوريا في إعادة عمار البلاد
    الولايات المتحدة لن تساعد سوريا على إعادة إعمار البلاد
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 23 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك