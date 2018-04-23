الرئيس الفرنسي يصل إلى واشنطن استعدادا لملاقاة ترامب

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره دونالد ترامب.

وهبطت طائرة ماكرون في قاعدة أندروز الجولة بولاية ماريلاند، في تمام السادسة بتوقيت غرينتش.

ويعد ماكرون أول رئيس أجنبي يستقبله ترامب بتشريفات "زيارة دولة" منذ تولي الأخير الحكم، على أن تبدأ المحادثات الدبلوماسية الثلاثاء بلقاءات في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس ترامب مساء الاثنين عشاء خاصا لماكرون، في المقر التاريخي للرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن.

ويعتبر الاتفاق النووي الإيراني، الملف الأهم المنتظر مناقشته، كما ينوي ماكرون طرح اتفاق مكمل بين الدول الغربية للاتفاق النووي.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة الأوضاع في سوريا، والاستراتيجية المعتمدة.